Москва, , 11:22 — REGNUM Более половины жителей России предпочли посвятить личностному росту и расширению кругозора время, освободившееся в период безопасного поведения в связи с пандемией. Таковы итоги опроса платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

В период с 25 марта по июнь 55% респондентов получали дополнительное образование. При этом 57% из них стремились к личностному росту, 46% получали новую компетенцию или профессию, еще 42% хотели развить уже имеющиеся компетенции.

При этом почти три четверти тех, кто учился, делали это без оплаты. Ещё 38% обучались за свой счёт, а 3% — за деньги работодателя.

Опрос проводился с 15 по 23 июня среди 2512 соискателей и работников российских компаний.