Москва, , 11:13 — REGNUM Тестирующие вакцину от коронавируса в госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве добровольцы чувствуют себя хорошо, побочных реакций нет. Об этом 26 июня сообщает газета «Красная звезда».

«После вакцинации изменений в самочувствии никаких, все как обычно. Ожидалось, что давление поднимется, температура, но ничего подобного не было», — сказал один из участников исследования.

По словам другого участника исследования, температура после введения препарата у него не поднималась, голова не болела, а аппетит, напротив, — разыгрался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная в России вакцина от коронавирусной инфекции позволит защитить организм человека по меньшей мере на два года.

Читайте подробнее: Российская вакцина от COVID-19 обеспечивает защиту на два года