Нижний Новгород, , 11:11 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 26 июня выявили 976 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 69 153 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Максимальное число новых носителей коронавируса выявлено в Нижегородской области — 210 человек, в Саратовской области — 111, в Ульяновской области — 110, в Пензенской области — 71, в Оренбургской области и Самарской областях — по 60, в Чувашии и Пермском крае — по 58, в Башкирии и Кировской области — по 50, в Мордовии — 48, в Татарии — 40, в Марий Эл — 30, в Удмуртии — 20.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 16 624 случая, в Саратовской области — 6003, в Ульяновской области — 5352, в Башкирии — 5171, в Чувашии — 4860, в Пензенской области — 4664, в Самарской области — по 4617, в Татарии — 4390, в Оренбургской области — 3499, в Пермском крае — 3474, в Мордовии — 3240, в Кировской области — 3076, в Марий Эл — 2849, в Удмуртии — 1334.

Полностью выздоровел 45 121 житель округа, за последние сутки выписаны 1159 человек. Таким образом, выздоровели более 65,24% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 631 человек, за минувшие сутки скончались 14 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражений коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем 25 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июня в России подтверждено 620 794 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6800 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11,13%. Полностью выздоровели 384 152 жителя России, за сутки выписаны 8988 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 61,88% граждан. 8781 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 176 — за последние сутки.

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