Тверь, , 11:03 — REGNUM 55 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.

56 человек за сутки выписаны из больниц или сняты с амбулаторного учёта с выздоровлением. Новых смертей в регионе за сутки не зафиксировано.

Всего в Тверской области с 17 марта подтверждено 3419 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2179 человек. 64 человека с подтверждённым заражением коронавирусом умерли.