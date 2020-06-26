Москва, , 10:52 — REGNUM В России необходимо изменить подходы к системе повышения квалификации медицинских кадров. Об этом 26 июня заявила заместитель премьер-министра России Татьяна Голикова на коллегии Министерства здравоохранения.

С этой целью необходимо «выслушать предложения от медицинских вузов, которые сами участвовали в оказании помощи при (заболевании) COVID-19», подчеркнула она.

Вместе с тем необходимо «детально проанализировать состояние инфекционной службы, провести её модернизацию, актуализировать порядки, обновить лабораторную базу, провести ремонт стационаров», добавила Голикова.