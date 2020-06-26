Казань, , 10:33 — REGNUM В Татарии инвалиды смогут принять участие в голосовании по поправкам в основной закон страны на 490 избирательных участках с «доступной средой», сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья участки оснастили специальными кабинами для голосования, распашными дверьми и пандусами. Воспользоваться «доступной средой» по месту проживания смогут более 286 тысяч инвалидов, проживающих в Татарии. Для них в местах компактного проживания оборудовали около 490 участков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Татарии создали около 370 участков на свежем воздухе, оснащенных навесами, палатками, шатрами.

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