Казань, , 12:27 — REGNUM С 25 июня жители Татарии могут принять участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ не только на избирательных участках в помещениях, но и на открытом воздухе. Таких в республике создано около 370 участков.

Эти участки заработают вне помещений на площадках, оснащенных навесами, палатками или шатрами. Все места для голосования, а также кабинки, урны, переносные ящики продезинфицируют. В конце дня после закрытия избирательный участок подготовят к следующему рабочему дню. Участки на открытом воздухе будут работать с 8:00 до 13:00, а помещения для голосования — с 14:00 до 20:00. В выходные дни, 27 и 28 июня — с 8:00 до 14:00.

График работы участков для голосования размещен на сайте ЦИК РТ.

В объявленный выходным днем 1 июля голосование состоится с 8:00 до 20:00. Избирателей просят иметь при себе перчатки и маски. Всем замерят температуру, а в случае повышения ее, проголосовать можно будет в отдельном помещении. На всех участках будут дежурить медики.

Всего в Татарии для голосования задействованы 65 территориальных и 2809 участковых избирательных комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Татарии во время голосования на избирательных участках пропускная способность не превысит 12 человек.

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