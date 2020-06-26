Брюссель, , 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля. Об этом 26 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя делегации одной из стран Евросоюза.

Отмечается, что ЕС не может включить Россию в список из-за эпидемиологической ситуации. Источник уточнил, что это нормальная ситуация, так как вспышка коронавируса в РФ произошла позже, чем в странах ЕС.

Вместе с тем Брюссель планирует регулярно пересматривать список стран. Россия окажется в списке после улучшения эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня на официальном сайте Европейской комиссии был опубликован список стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию ЕС с целью туризма.

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