Джакарта, , 10:15 — REGNUM Индонезийская ассоциация педиатров собирает данные о детях, которые умерли от COVID-19 в Индонезии, сообщает Detik.

В ассоциации заявили, что детская смертность от COVID-19 в Индонезии в настоящее время является самой высокой в Азии и даже в мире.

«Ну, на самом деле это данные, которые мы собрали с марта. Этот показатель выше данных министерства здравоохранения. Мы подтверждаем гибель 200 детей», — заявил председатель индонезийской ассоциации педиатров Аман Пулунган.

«Данные также довольно печальны. Большинство детей скончались в возрасте до 1 года и до 5 лет», — добавил Аман Пулунган.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 июня 2020 года на территории Индонезии выявлено 50 187 случаев заражения SARS-CoV-2.

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