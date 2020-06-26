Москва, , 10:01 — REGNUM Переведенный из-за пандемии на удаленную работу персонал ФосАгро выполняет свои обязанности без снижения эффективности. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Гурьев, выступая во время телемоста России 24 и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), посвященному опыту компаний по обеспечению безопасности в условиях пандемии.

Темпы производства сохранили

«Подтверждение тому — наши операционные результаты, — говорит Андрей Гурьев. — Мы идем в полном соответствии с планами. Более того, в 1-м квартале ФосАгро продемонстрировала рекордные показатели по производству и продажам минеральных удобрений, которые выросли почти на 10%. За полугодие, я думаю, мы увеличим наше производство более чем на 6%», — сообщил Андрей Гурьев.

Глава ФосАгро напомнил о работе, которая была проведена компанией по борьбе с инфекцией: в марте был создан соответствующий штаб, к его работе были привлечены российские вирусологи, инфекционисты и психологи.

На удаленную работу была переведена пятая часть работников компании. Для сотрудников, обеспечивающих безопасное функционирование производств непрерывного цикла, включая подрядчиков, был установлен особый режим работы, внедрена регулярная термометрия, они были обеспечены средствами индивидуальной защиты. На проходных были установлены бесконтактные термометры, введена обязательная санобработка въезжающего транспорта и дополнительная дезинфекция рабочих мест, оснащенных диспенсерами с антисептиком и обеззараживателями воздуха.

Компания вдвое увеличила свой автобусный парк, чтобы обеспечить безопасную дистанцию между работниками по пути на работу и с работы домой. Им также были выданы специальные санитарные и противовирусные наборы с препаратами, которые стимулируют иммунитет. На прямую поддержку работников в сложный период было выплачено более 500 млн.рублей.

По словам Андрея Гурьева, компания закупает для местных медицинских учреждений специальное оборудование, обеспечивает медиков средствами защиты, спецодеждой и горячим питанием, стимулирует материально. Активно принимает участие в акции МыВместе, помогает волонтерам, школьникам, ветеранам. На все эти цели уже направлено свыше 1,5 млрд рублей.

«Подчеркну: все наши усилия мы предпринимаем в тесном и эффективном диалоге с федеральными и местными властями, Роспотребнадзором, РФПИ. Именно это тесное сотрудничество, действия на опережение, проактивная работа, вектор которой был задан Президентом и Правительством, помогли нашему государству в рекордно сжатые сроки создать надежный противовирусный щит», — отметил Андрей Гурьев.

Борьба с инфекцией меняет культуру работы компаний

В эфире глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что компании, руководители которых приняли участие в телемосте, являются лидерами промышленной безопасности России.

«РФПИ видит своей задачей их обеспечение правильными инструментами этой промышленной безопасности. Это и системы тестирования, и промышленные протоколы, и препараты и, безусловно, необходимая вакцина, которая может комплексно решить вопросы промышленной безопасности, которые стоят перед промышленностью», — рассказал Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ выразил надежду, что уже в сентябре российские предприятия смогут получить эффективную вакцину против COVID-19. По его словам, на нынешнем этапе возобновления экономической деятельности важно использовать наработки, которые были сделаны в последние месяцы, в том числе подтвердивший свою эффективность опыт борьбы с коронавирусом российских компаний. В качестве примера он привел использование высокоточной тест-системы EMG для гостей Парада Победы и футбольной Российской премьер-лиги. Кирилл Дмитриев также рассказал, что вслед за первым созданным в России специальным антивирусным препаратом «Авифавир» РФПИ поддерживает другие две компании, «Р-Фарм» и «Промомед», завершающие испытания своих аналогов на базе «Фавипиравира».

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов заявил, что многие из мер, перечисленных Андреем Гурьевым, применялись и в возглавляемой им нефтехимической компании. Это позволило не потерять в объемах производства за время пандемии.

«Системы тестирования, протоколы отсечения сотрудников с признаками заболеваний, протоколы лечения, заранее прописанные протоколы действий в случае возникновения какого-то количества заболевших станут частью культуры работы компании на многие годы вперед», — заверил Дмитрий Конов.

Наступает хорошее время для инвестиций

Отвечая на вопрос Эвелины Закамской о перспективах прохождения ПАО «Россети» традиционно напряженного осенне-зимнего периода, ее генеральный директор Павел Ливинский отметил, что компания предпринимает все необходимые меры защиты:

«Сохраняем режим профилактики, ношения масок, соблюдения социальной дистанции. Таким образом выстраиваем регламенты, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Подготовка к осенне-зимнему периоду — это важнейшая работа, она идет без отставания в полном объеме, чтобы не пострадала надежность, а все производственные программы были выполнены. Могу заверить, что в период холодов войдем подготовленными, ответим на все вызовы, которые перед нами стоят».

Генеральный директор группы компаний «Мать и Дитя» Марк Курцер подчеркнул, что в будущем медицинские учреждения должны быть готовы к повторению подобных вызовов, в связи с чем проводится тщательный анализ предпринимавшихся во время пандемии действий.

«Не только мы, большинство больниц в Москве и Московской области уже вышли из режима лечения новой коронавирусной инфекции. Хотя при этом резерв коек сохраняется», — сообщил Марк Курцер.

Подводя итог дискуссии, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заметил, что «очень важный этап борьбы с пандемией завершен и наступает хорошее время для правильных инвестиций».

«Мы видим, что Россия справилась с коронавирусной пандемией, поэтому очень многие проекты сейчас продолжат реализовываться. Мы планируем инвестировать в проекты и ФосАгро, и Сибура, и многих из коллег, которые присутствуют здесь. Безусловно, видим, что они привлекательны для многих инвесторов, которые оценивают, что Россия хорошо справилась с пандемией, планируют активно инвестировать. Мы считаем, что сейчас, когда очень важный этап борьбы с пандемией завершен, наступает хорошее время для правильных инвестиций в правильные компании», — резюмировал Кирилл Дмитриев.

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