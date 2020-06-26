Магадан, Магаданская область, , 09:31 — REGNUM В Магаданской области для рыбаков-любителей 26 июня стартовала лососевая путина.

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Для рыбалки открыты 17 лицензионных участков. Общая квота Колымы на вылов красной рыбы — 8 тыс. 770 тонн. Сейчас идёт горбуша, в июле — кета, пишут «Вести-Магадан».

На одну лицензию в 850 рублей рыбак может поймать десять «хвостов». Если поймал больше, нужно покупать вторую лицензию.

1 июля откроют промышленный лов. Завершится лососевая путина 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в большинстве районов планируют с 1 июля открыть лососёвую путину.