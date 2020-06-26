Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Пользователь YouTube Cycu1 опубликовал видео, в котором он показал разницу между версиями игры Cyberpunk 2077 2018 и 2020 годов. Он выложил ролик 25 июня на своём YouTube-канале.

Видео даёт понять, что CD Projekt RED улучшил визуальные эффекты. При этом разработчики добавили в игру новую систему освещения и трассировку лучей, благодаря которой мир игры стал выглядеть более реалистичным.

Ранее Nvidia подтвердила, что во всех последних роликах с демонстрацией игрового процесса Cyberpunk 2077 была показана версия игры для ПК. Компания также сообщила, что в игру была добавлена трассировка лучей и технология DLSS 2.0, позволяющая снизить нагрузку на основной процессор поддерживающих её видеокарт.

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