Макао, Китай, , 07:14 — REGNUM В Макао выявлен еще одни заболевший COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в специальном административном районе (САР) Макао в Китае достигло 46. Новым пациентом стал 57-летний житель Макао, вылетевший из столицы Филиппин Манилы в Гонконг 25 мая. Он прибыл в Макао паромом и был помещен на 14-дневный карантин. Там-то у него и было выявлено заболевание.

Пациент получает лечение в Центральном госпитале Конде де Сан-Януарио. До этого 45-й пациент был выявлен в Макао лишь 8 апреля текущего года. С тех пор 78 дней подряд в городе не было выявлено новых случаев. Все 45 пациентов благополучно выздоровели.