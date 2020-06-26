Сингапур, , 00:33 — REGNUM В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 113 случаев заражения новым коронавирусом, сообщает сингапурское министерство здравоохранения.

Отмечается, что 96% новых случаев связаны с известными очагами инфекции, остальные источники заражения выясняются. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Сингапуре достигло 42 736.

Также за 25 июня в стране выздоровели 305 пациентов, их уже выписали из медицинских учреждений. Всего с начала пандемии в Сингапуре выздоровели 36 604 человека.

В настоящее время в медицинских учреждениях Сингапура 189 пациентов получают лечение. У почти всех состояние оценивается как стабильное, только один человек находится в критическом состоянии и помещен в реанимацию.