Кишинёв, , 19:44 — REGNUM Семь человек, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Молдавии за последние сутки, сообщили 25 июня в молдавском минздраве.

Таким образом, общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Молдавии достигло 502, а общее число заболевших — 15 453, причём за минувшие сутки выявлено 375 новых случаев.

Летальность среди пациентов с COVID-19 в Молдавии составляет 3,25%. В настоящее время продолжают лечение 6352 человек, 8599 человек выписаны после лечения.

Отметим, что Молдавия находится на 55-м месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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