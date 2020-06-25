Париж, , 15:12 — REGNUM Полиция Франции провела новую операция по поиску оружия в пригороде Дижона утром 25 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.

Общее число задержанных подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Дижоне, которые проходили с 12 по 15 июня 2020 года, достигло 14 человек.

Издание отмечает, что в ходе этой последней операции новых арестов не проводилось.

По словам прокурора города, 14 подозреваемых будут находиться под стражей в полиции до пятницы, 26 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, чеченские ассоциации «решительно осудили» карательные операции, развернутые членами общины против молодежи во французском городе Дижон.

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