Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону петербуржца Сергея Лисеева, который подал иск к комитету по благоустройству Санкт-Петербурга, администрации Кировского района города и внутригородскому муниципальному образованию «Красненькая речка» за поврежденный упавшим деревом автомобиль. Об этом судебном прецеденте 25 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде мужчина рассказал, что ранним утром 23 октября 2019 года он услышал сильный грохот за окном, а сразу после этого звук сработавшей сигнализации. На принадлежащую истцу «Шкоду» рухнуло дерево. Автомобиль получил значительные повреждения. Сумма восстановительного ремонта составила почти 100 тыс.рублей.

Лисеев просил суд взыскать с городских, районных и муниципальных служб сумму ремонта автомобиля, моральный ущерб в размере 300 000 рублей и расходы на представителя в 50 000 рублей.

«Суд требования Лисеева удовлетворил частично, взыскав в счет возмещения ущерба 99 690 рублей 37 копеек, и судебные расходы в сумме 54 169 рублей 40 копеек», — отметили в суде.

То есть, истцу отказано было только в моральной компенсации.