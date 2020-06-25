Москва, , 12:27 — REGNUM В 2020 году выпускники школ сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) лучше, чем в предыдущие годы. Такой прогноз сделал врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мой прогноз — ребята сдадут лучше. Аргументы следующие: если мы говорим про средний балл по предмету, первый аргумент в том, что 73 тысячи участников, которые заявились 1 февраля, отказались от сдачи ЕГЭ. Они заявлялись на русский язык и математику. Когда смотрим оценки этой категории ребят по прошлым годам, то они, как правило, ниже среднего. Эта когорта, почти 10% сдающих, не участвует в экзамене. И тут мы получим повышение средних баллов», — сказал Музаев.

Помимо данного аргумента, есть и другие. В частности, у школьников был дополнительный месяц на подготовку, а отсутствие обязанности ходить в школу позволило им сконцентрироваться только на тех предметах, которые они собираются сдавать, считает глава Рособрнадзора.