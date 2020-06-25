Новосибирск, , 11:44 — REGNUM Конструкторское бюро по производству самолётов создано на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на директора СибНИА Владимира Барсука.В настоящее время в бюро работают 25 человек, ещё около 60 человек трудятся на опытном производстве.

Конструкторское бюро проходит процедуру сертификации. Лна может занять от двух до четырёх лет.

В бюро создают опытный самолёт в рамках одной из модификаций Ан-2. Его планируют производить серийно. Работу финансируют частный инвестор. Объем вложений — 1,5−2 млрд рублей.