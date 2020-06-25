Москва, , 11:37 — REGNUM Врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии Первого МГМУ им. Сеченова Надежда Максимова рассказала, как определить вероятность развития диабета на ранней стадии.

По ее словам, развитию диабета способствуют наследственность, неправильное питание, ожирение, а также малоактивный образ жизни.

Врач добавила, что одним из основных сигналов появления заболевания является так называемое состояние преддиабета, которое характеризуется повышенным содержанием глюкозы в крови.

К факторам риска диабета относятся также повышенный уровень холестерина и артериальная гипертензия, цитирует ее «Комсомольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-диетолог Александра Кириленко заявила, что длительное пребывание в самоизоляции может приводить к появлению вредных привычек. Самой большой ошибкой, по словам эксперта, стали ночные переедания. Такой образ жизни — это путь к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца.