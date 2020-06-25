Улан-Удэ, , 06:12 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, всего с начала эпидемии, таким образом, подтверждено 2775 случаев.

Из них к настоящему моменту излечились 1885 человек, в том числе за сутки выписаны из больниц с выздоровлением 32 пациента.

«Из 44 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывший из регионов РФ, 14 чел. — из неврологического отделения БСМП, 2 чел. — вахтовики п. Ирокинда, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — добавили в минздраве.

В стационарах республики остаются на лечении 523 пациента, в том числе 30 детей. Один ребёнок с пневмонией находится в реанимации. К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены двое больных.

Добавим, что свободно по ситуации на утро 25 июня 427 коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. На амбулаторном лечении находится 348 заражённых с лёгким течением заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом достигло 19. 23 июня в стационаре скончалась женщина 84 лет с двусторонней пневмонией, осложнившейся COVID-19. Пациентка также страдала сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью и ожирением.

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