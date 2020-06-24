Улан-Удэ, , 05:46 — REGNUM В Бурятии за последние сутки зарегистрирован 19-й летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 23 июня в стационаре скончалась женщина 84 лет с двусторонней пневмонией, осложнившейся COVID-19.

«У пациентки имелись сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ожирение», — добавили в штабе.

Между тем, за последние сутки коронавирус выявили у 49 человек. Таким образом, общее количество подтверждённых случаев заражения в республике достигло 2731. Из них выписаны из больниц с выздоровлением 1853 человека.

В стационарах остаются на лечении 505 пациентов, из которых два тяжёлых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении находятся 354 носителя с лёгким течением COVID-19.

Добавим, что через полторы недели Бурятия начнёт принимать чартерные рейсы с туристами из Москвы. Как сообщало ИА REGNUM, федеральный оператор планирует за остаток сезона отправить в республику 1,7 тыс. туристов.

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