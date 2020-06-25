Богота, , 05:42 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Колумбии Даниэль Паласиос заразился коронавирусом нового типа. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

«Сегодня утром я сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным», — заявил он.

Паласиос добавил, что на минувшей неделе совершал поездку в департамент Атлантико, в котором зафиксирован один из крупнейших очагов коронавирусной инфекции в Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня власти Колумбии продлили карантинный режим в стране до 15 июля в связи с пандемией коронавируса нового типа. Тем не менее, в стране продолжают открываться предприятия и магазины, которые ранее были закрыты из-за карантина.

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