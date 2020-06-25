Лхаса, Китай, , 05:23 — REGNUM Тибетский автономный района на юго-западе Китая восстановил 124 тыс. га опустыненных земель с 2016 года, сообщили в местной администрации лесов и пастбищ, передает 24 июня агентство Синьхуа.

Будучи расположенным на Тибетском нагорье, Тибет сталкивается с крайне хрупким экологическим окружением, а также серьезной проблемой опустынивания и эрозии почв в виду особенностей местной топографии и климата.

С 2016 года регион выделил всего 64,5 млн юаней (около $9,11 млн) на борьбу и профилактику опустынивания в рамках целого ряда проектов.

Пятый раунд кампании по мониторингу опустынивания прошел в 2015 году, в рамках которого было проинспектировано 21,58 млн га опустыненных земель.