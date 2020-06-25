Владивосток, , 05:27 — REGNUM В Приморье 25 июня открылись для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. Избирателей в регионе — 1 451 286 человек.

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Помимо этого, 205 мест для голосования оборудованы на военных, транспортных и рыбацких судах.

Вход на избирательных участках организован с одной стороны, а выход — с другой. Участникам выдают СИЗы, каждому измеряют температуру.

Все члены избиркомов прошли тестирование на коронавирус. Паспорт можно показать на расстоянии. Кабинки для голосования — без шторок, поскольку это поверхность, к которой все прикасаются, а значит, создаётся дополнительный риск инфицирования. Чтобы соблюсти тайну голосования, кабинки повернуты входом к стене.

На избирательных участках за порядком следят наблюдатели — всего около 5 тыс. представителей различных общественных объединений и НКО.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока 25 июня первыми начали голосование по поправкам к Конституции РФ.