Якутск, , 05:12 — REGNUM В Якутске 25 июня открылись для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ 114 участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ЦИК республики.

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Всего в Якутии готовы к голосованию около 800 избирательных участков. Все члены комиссий сдали тесты на коронавирус. Участки полностью оснащены средствами индивидуальной защиты.

Тем, кто голосует впервые, будут вручать небольшие подарки.

На начало 2020 года в Якутии было зарегистрировано 645 109 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Чукотки первыми в стране 25 июня начали голосование по поправкам к Конституции РФ.