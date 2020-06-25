Владивосток, , 04:43 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели — 97 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 25 июня в Приморском крае зарегистрировано 3895 носителей коронавируса, выздоровели 2364 человека, умерли — 40 пациентов с тяжёлым течением болезни.

По прежнему рост коронавирусных зараженных дают крупные города региона. Так, во Владивостоке за сутки выявлено 55 случаев, в Находке — девять, в Арсеньеве и Уссурийске — по пять человек.

«24 июня скончалась женщина 86 лет, у неё был сахарный диабет и тяжелая сердечно-сосудистая патология после инсульта. Поступила в стационар уже с тяжёлой вирусной пневмонией», — пояснили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве от COVID-19 за сутки скончались 12 человек.