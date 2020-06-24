Скопье, , 22:39 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 24 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1208 человек было выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 43 человека были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 5445 случаев заражения, 259 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, восемь из них — за последние сутки. 2091 пациент уже излечился.

Несмотря на то, что каждый день в стране умирает несколько пациентов с COVID-19, а статистика по распространению инфекции продолжает бить рекорды, 15 июля в стране пройдут парламентские выборы.

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