Бишкек, , 12:51 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и правительственная делегация не смогла принять участие в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проходящих сегодня, 24 июня, в столице России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Причиной тому послужил положительный результат тестов на коронавирус, выявленный сразу после прилета в Москву у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного из охранников киргизской делегации.

Президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, чтобы избежать возможных рисков заражения лидеров других стран, также прибывших в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

ИА REGNUM напоминает, что правительственная делегация Киргизии во главе с президентом Жээнбековым накануне, 23 июня, прилетела в столицу России для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.