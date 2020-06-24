Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон заявил, что компания хочет выпускать больше игр по вселенной «Звёздных войн». Об этом 24 июня сообщил журнал PC Gamer.

В интервью журналистам он сказал, что у издателя «потрясающие отношения» с Disney и Джорджем Лукасом, с тех пор, как в 2011 году он выпустил игру Star Wars: The Old Republic. Уилсон добавил, что EA намерена «удвоить» усилия по выпуску игр в рамках партнёрства с кинокомпанией.

Ранее Electronic Arts анонсировала космический симулятор Star Wars: Squadrons. Разработчики сообщили, что в игре не будет режима от третьего лица, поскольку это даст преимущество геймерам, предпочитающим этот метод отображения игрового процесса.

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