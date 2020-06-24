Нефтеюганский район, Югра, , 00:09 — REGNUM В Югре из-за сложной «ковидной» обстановки перекрыли въезд для транзитного транспорта с вахтовиками в посёлке Пойковский с 09:00 до 21:00. Об этом сообщает администрация Нефтеюганского района.

Screenshot Www.instagram.com/gv_lapkovskaya/

Запрет будет действовать в период эпидемиологического неблагополучия на территории Югры, говорится в сообщении администрации муниципального образования.

Отмечается, что на въездах в Пойковский уже работает патруль, преграждающий въезд автобусам с вахтовыми рабочими. При этом для жителей посёлка ограничений в продвижении нет.

Дополнительно к этой мере в Пойковском усилено патрулирование торговых точек, а также детских площадок, отметила в своём аккаунте в Instagram глава посёлка Галина Лапковская. При этм она напомнила, что маски, перчатки, антисептики есть в свободной продаже и в магазинах, и в аптеке.