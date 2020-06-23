Тверь, , 23:10 — REGNUM Фитнес-клубы, стоматологические клиники и объекты общепита открываются в Тверской области с 24 июня. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Так, на территории Тверской области при соблюдении санитарных требований и социальной дистанции открываются для посещения парки, детские игровые площадки. Смогут возобновить работу предприятия общественного питания, ярмарки, объекты розничной торговли, МФЦ, учреждения библиотечной сети и выставочные залы. Пациентов начнут принимать стоматологические клиники.

Также в Тверской области открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, SPA‑ и массажные салоны, солярии, сауны и другие объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан.

С 24 июня разрешено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, туристических базах, гостевых домах. Разрешено посещение школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования, детских садов — в последнее время в дошкольных учреждениях действовали только дежурные группы.

В регионе разрешается проведение прогулок на водном транспорте с проведением досуговых, развлекательных и культурных мероприятий. Уже с 6 июля начнут работу загородные детские лагеря.

При этом все объекты смогут возобновить работу только при условии соблюдения санитарных требований, в том числе, использовании средств индивидуальной защиты и ежедневной термометрии для работников. Обязательна дезинфекция помещений и наличие дезинфицирующих средств для использования посетителями при входе в соответствующий объект, соблюдение социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 июня в Тверской области возобновлена работа летних кафе, посещение музеев и проведение физкультурных и тренировочных занятий, а также посещение спортивных площадок на открытом воздухе. Также разрешено проведение тренировок для спортсменов. Отменены введенные ранее ограничения на въезд на территории городов Конаково и Удомля, ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный.