Кишинёв, , 21:07 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон отправился с визитом в Москву, где по приглашению президента России Владимира Путина будет присутствовать на военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как передает ИА REGNUM, Додон заявил, что в Москве он также встретится с «зарубежными коллегами», чтобы обсудить развитие двусторонних отношений и торгово-экономических связей.

С кем именно президент Молдавии намерен встретиться, он не сообщил, но ранее молдавская сторона пыталась согласовать проведение встречи Додона с Путиным.

Напомним, 75 молдавских военнослужащих 14 июня отправились в Москву, чтобы принять участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад пройдет 24 июня.

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