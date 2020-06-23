Алексеевка, Белгородская область, , 16:10 — REGNUM Останки сына полка, погибшего в 1943, перезахоронили в Братской могиле советских воинов в городе Алексеевка Белгородской области. Установить имя мальчика-сироты поисковикам не удалось, сообщили 23 июня в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Траурную церемонию провели в День памяти и скорби. По воспоминаниям старожилов в 1943 году под Воронежем бойцы Красной Армии подобрали мальчика-сироту, который стал сыном полка. После освобождения Алексеевки от немецко-фашистских захватчиков мальчик подорвался на мине, его похоронили бойцы на окраине города, установив деревянный памятник. Со временем имя оказалось утерянным, поисковики не обнаружили в могиле никаких личных вещей.

Сына полка перезахоронили к старшим товарищам на Братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в Алексеевке в 1943 году. Участники церемонии выпустили в небо 75 символичных белых воздушных шаров.