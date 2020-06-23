Ивдель, Свердловская область, , 15:20 — REGNUM Рубка 20 деревьев рядом с посёлком Бурмантово (Свердловкая область) стала поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее прокуратура Ивделя провела проверку по факту рубки. Было обнаружено 20 пней деревьев (15 — берез, двух елей и трёх пихт), где видны следы спила.

«Ущерб Российской Федерации от незаконной рубки составил свыше 151 тыс. рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.

Органом предварительного расследования возбуждено дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка в особо крупном размере). Прокуратура наблюдает за расследованием уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии завели дело о вырубке леса на 4 млн рублей.

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