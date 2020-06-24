Стокгольм, , 07:57 — REGNUM Синоптики из Шведского института гидрологии и метеорологии предупреждают, что этим летом в некоторых частях Швеции температура воздуха может прогреться выше 30 °C. Прежде всего, речь идет о таких регионах, как Норрланд и Эстергётланд. Однако беспокойство синоптиков в основном связано с тем, что жара, как и коронавирус, направлена на одну и ту же группу риска — пожилых людей. Об этом 23 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

В Швеции лето 2018 года запомнилось как буквально одно из смертельно жарких. Так, по оценкам Кристофера Острёма из Университета Умео, два года назад от теплового удара на территории Швеции погибли около 600 человек, большая часть из которых являлись гражданами пожилого возраста. Теперь же, когда во время пандемии в шведских домах престарелых не смогли вовремя остановить распространение коронавируса, пожилым людям предстоит столкнуться с не менее опасной, чем COVID-19 жарой.

Два года назад, в Швеции, казалось, нашли выход из данной ситуации и в домах престарелых начали оборудовать отдельные комнаты для совместного времяпрепровождения стариков, которые были оснащены климат-контролем. Однако в этом году данная мера не может быть реализована из соображений по инфекционному контролю.

«Одна из мер, которую многие внедрили после 2018 года, заключалась в том, чтобы оборудовать, по крайней мере, одну прохладную комнату для отдыха, часто комнату для сбора пожилых людей. Но теперь эти помещения не будут использованы, так как многие постояльцы, в любом случае, будут изолированы в своих комнатах», — предупредил Кристофер Острём.