Стокгольм, , 12:47 — REGNUM Одной из самых эффективных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции во время пандемии стало соблюдение гражданами мер по социальному дистанцированию. Однако доцент Каролинского института в Стокгольме Анн-Мари Бострём призвала власти и общество задуматься о чувствах пожилых людей, когда социальное дистанцирование фактически изолирует их от общения. Помимо прочего, проблема одиночества стариков усугубляется ограничением визитов родственников в дома престарелых.

Анн-Мари Бострём занимается исследованиями в области ухода за пожилыми людьми. В свою очередь, она считает, что меры, принятые для защиты пожилых граждан в Швеции, которые живут в домах престарелых, необходимы, но они могут создать проблемы психологического характера, так как старики тоже нуждаются в общении, как и все люди младших возрастов.

По ее словам, главная проблема заключается в необходимости избежать появления у пожилых людей чувства одиночества при одновременном соблюдении всех мер по инфекционному контролю во время пандемии коронавируса.

«Мы же знаем, насколько важен телесный контакт для новорожденного ребенка. И эта основная потребность всех людей, которая вовсе не исчезает с возрастом. Важно быть рядом друг с другом. Нам нужно изучить вопрос того, как мы сможем организовывать встречи, способствующие появлению чувства близости в эти странные времена, в которые мы живем», — поделилась Бострём.