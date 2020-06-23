Татавин , , 10:32 — REGNUM В городе Татавин на юге Туниса уже второй день проходят столкновения протестующих с полицией. Об этом передаёт BBC Africa.

По информации репортёров телерадиокомпании, протестующие возмущены высоким уровнем безработицы.

Демонстранты требуют от правительства выполнения обещания, что в регионе будут созданы рабочие места.

Уровень безработицы в Татавине составляет 30% — это один из худших показателей в Тунисе.

Протестующие также настаивают на освобождении ведущего активиста их движения Тарека Хаддада, который был задержан силами безопасности.