Москва, , 09:42 — REGNUM Знаменитый путешественник Фёдор Конюхов считает важным сохранить культурное наследие России. Его слова приводит «Москва 24».

Он прокомментировал предстоящее голосование по поправкам к Конституции, отметив важность принимаемых изменений.

«Я вот как художник могу сказать, раньше подражали другим художникам-западникам. А сами-то мы другие, наше — это другое. Не надо пародировать, надо создавать своё», — сказал он.

Конюхов отметил, что если у людей забрать их культуру, страна рассыплется.

«Для меня культура — это очень важно. Я считаю, что мы и так много потеряли в своей культуре», — заявил путешественник.

Также Конюхов считает важным закрепление в Конституции понятия семейных ценностей.