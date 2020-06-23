Париж, , 08:27 — REGNUM Чеченские ассоциации «решительно осудили» карательные операции, развернутые членами общины против молодежи во французском городе Дижон, сообщает Le Figaro.

«Мы решительно осуждаем инициативу, выдвинутую почти десять дней назад членами чеченской общины против молодежи в чувствительном районе Дижона», — заявил на пресс-конференции Зелимхан Шавхалов, член чеченской ассоциации ATI.

«Мы находимся во Франции, мы должны уважать французские законы», — добавил Зелимхан Шавхалов, юрист этой ассоциации.

«Мы хотим послать послание мира и уважения всем общинам», — заявили также в ассоциации Vivre.

Шамиль Албаков, представитель Чеченской ассоциации Европы, которая объединяет около тридцати ассоциаций на континенте, выразил сожаление по поводу «стереотипов» в отношении чеченского общества.

«Мы возмущены приписыванием негативного имиджа всей чеченской общине, в которой проживает около 60 000 человек во Франции, в том числе 15 000 в Эльзасе», — отметил Шамиль Саиев из ассоциации ATI.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции девять человек были задержаны за хранение оружия и наркотиков во время новой полицейской операции, которая состоялась в Дижоне 22 июня 2020 года.

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