Пенза, , 08:10 — REGNUM В Пензенской области еще одна пациентка скончалась от коронавируса, сообщила об этом руководитель пресс-службы губернатора региона Дина Черёмушкина в своем Telegram-канале.

Женщина 1938 года рождения имела ряд сопутствующих заболеваний: атеросклероз аорты, почечных, церебральных артерий, артериолонефросклероз, артериальная гипертензия, хронический атрофический гастрит, хронический панкреатит, узловой коллоидный зоб. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение-пневмония.

Таким образом, на 23 июня число скончавшихся пациентов от коронавируса в Пензенской области достигло 35 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня стало известно о гибели пациентки от коронавируса в Пензенской области.

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