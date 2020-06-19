Пенза, 19 июня 2020, 09:33 — REGNUM В Пензенской области еще одна пациентка скончалась от коронавируса, сообщила руководитель пресс-службы губернатора региона Дина Черёмушкина в своем Telegram-канале.
Женщина 1953 года рождения имела ряд сопутствующих заболеваний: хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, почечных, церебральных артерий, нефросклероз. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение-пневмония.
Таким образом, на 19 июня число скончавшихся пациентов от коронавируса в Пензенской области достигло 34 человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня стало известно и гибели двух пациентов от коронавируса в Пензенской области.
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