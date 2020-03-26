Оренбург, , 11:49 — REGNUM В Оренбурге за 2019 год гидрометцентр зафиксировал 241 случай превышения предельно-допустимых концентраций сероводорода в воздухе с максимальной концентрацией до 8,6 раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре и подчеркнули, что в 2020 году факты загрязнения воздуха продолжают выявляться.

Проанализировав работу чиновников по улучшению экологии, надзорное ведомство сделало вывод о формальном подходе муниципалитета к изучению ситуации с загрязнением воздуха в Оренбурге и осуществлению муниципального контроля.

Оказалось, что городская программа в сфере охраны окружающей среды на 2014−2019 годы предусматривала лишь одно мероприятие, направленное на совершенствование учета объектов негативного воздействия на окружающую среду. Аналогичная программа на 2020−2025 годы вовсе не предусматривает таких мероприятий. Также в прокуратуре отметили, что чиновники не ведут работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеоусловий. Кроме того, не актуализируется список предприятий, которые оказывают воздействие своими выбросами на окружающую среду.

В адрес мэрии Оренбурга направлено преставление. Прокуратура требует устранить нарушения экологического законодательства.