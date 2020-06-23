Тирана, , 08:09 — REGNUM Начало недели в Албании ознаменовалось сокращением числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. В министерстве здравоохранения Албании 22 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 239 образцов в стране было выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. 25 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании выявлено 1995 случаев заражения коронавирусом. 792 пациента с COVID-19 проходят лечение, около 60% активных случаев приходится на Тирану, однако карта распространения заболевания расширяется — коронавирус вновь обнаружен в таких городах, как Люшня, Пука, Эльбасан, Камез, Малакастра, Влёра, Дуррес, Корча.

82 пациента проходят лечение в больничных учреждениях, из них 10 находятся в палате интенсивной терапии, один из них подключен к аппарату ИВЛ. 1159 человек уже излечились. 45 пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, один из них — за последние сутки.

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