Рабат, , 00:10 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили 195 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает департамент эпидемиологии страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в королевстве достигло 10 172. За 22 июня в Марокко не было зафиксировано летальных случаев среди пациентов с COVID-19, поэтому число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, осталось прежним — 214 человек.

Также с начала пандемии вылечились 8366 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Марокко Саадэддин аль-Османи объявил о начале постепенного снятия карантинных ограничений. Теперь в стране начнут работу кафе и рестораны при ограниченном числе посетителей, возобновят свою работу торговые центры, а также автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение внутри страны.

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