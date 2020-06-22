Москва, , 17:32 — REGNUM В среду, 24 июня, на нескольких улицах в центре Москвы изменится схема движения. Об этом 22 июня сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«24 июня с 00:01 до 23:59 на восьми улицах в центре города изменится схема движения», — говорится в сообщении.

Некоторые участки станут двусторонними: на улице 3-я Ямского Поля от дома 26а до пересечения с улицей Правды; на Дегтярном переулке от Тверской до Малой Дмитровки; на Малой Бронной от Спиридоньевского переулка до улицы Садовая-Кудринская; на Спиридоньевскиом переулке от дома 9, строение 1 до Малой Бронной; на Никитском переулке от Тверской до Большой Никитской; на Петровке от Рахмановского переулка до Страстного бульвара; на Рахмановском переулке от Петровки до Неглинной, на Старопименовском переулке от Тверской до Малой Дмитровки.

На этих улицах также временно ликвидируют парковки.

ЦОДД рекомендует москвичам заранее планировать маршрут с учетом изменений.