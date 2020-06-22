Рига, , 17:28 — REGNUM За двое последних суток в Латвии не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, сообщает 22 июня официальный сайт Центра контроля и профилактики заболеваний.

Уточняется, что с начала пандемии в стране провели 139 024 теста на коронавирус, 30 человек умерли от COVID-19, а 1111 человек признаны выздоровевшими.

В реанимационных отделениях остаются девять пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире по данным ВОЗ заражены коронавирусом более 8,7 млн человек, свыше 461 тыс. человек умерли от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Ленобласти бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу