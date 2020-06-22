Лондон, , 17:19 — REGNUM Количество жертв эпидемии коронавируса в Британии за сутки увеличилось на 15 человек, общее число умерших достигло отметки 42 647, сообщает 22 июня минздрав страны.

При этом выявлено 958 новых случаев заражения коронавирусом, после чего общее число зараженных достигло 305 289 человек.

Отмечается, что сутками ранее умерли от COVID-19 43 пациента, а новых случаев заражения было зарегистрировано 1221.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире выявлено более 8,7 млн фактов заражения коронавирусом. Умерших от COVID-19 насчитывается во всем мире 461 тыс.

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