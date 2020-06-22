Москва, , 14:08 — REGNUM В России не будут отменять или переименовывать такой вид мороженого, как эскимо. Об этом 22 июня заявил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, решение компании Dreyer's, которая отказалась от названия своего фирменного мороженого «эскимо» — Eskimo Pie для «достижения расового равноправия», среди российских компаний не будет повторяться.

«У американцев изначально это был рекламный ход. Но в целом в государственном масштабе у них принято решение, что мороженое они не могут называть «эскимо». Но у нас изначально мороженое «эскимо» называлось, а у них «эскимос» — как название народности. Мы это название менять не можем», — сказал Бениаминов.

По его словам, отмена названия не будет производиться хотя бы потому, что в России эскимо — это конкретный вид мороженого, требования к которому прописаны в ГОСТ. В то же время в США Eskimo является названием для линий разных сортов мороженого, что представляет собой, скорее, торговый бренд, а не наименование какого-то конкретного товара.

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