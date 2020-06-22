Москва, , 13:27 — REGNUM В ближайшее время компания РЖД планирует возобновить курсирование более 70 поездов дальнего следования, в числе которых — 12 поездов «Сапсан» и 59 поездов Федеральной пассажирской компании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

В компании отметили, что если по состоянию на конец мая 2020 года число оформления билетов на поезда составляло около 100 тысяч, то сегодня эта отметка увеличилась вдвое — до 200 тысяч. Это связано с постепенным снятием региональных ограничений, введённых ранее в связи с пандемией коронавируса, а также с началом туристического сезона.

Отмечается также, что около 37% билетов оформлены в направлении черноморских и северокавказских курортов, 32% — в московском направлении, и 31% — на поезда между регионами.